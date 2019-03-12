Компания Airbus представила прототип аэротакси CityAirbus

Как сообщала ранее компания, ожидается, что он будет использоваться в качестве воздушного городского транспорта.

Аэротакси напоминает большой дрон или вертолет с четырьмя лопастями. Оно оборудовано четырьмя сидениями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы без пилота в полностью автоматическом режиме, сообщает Deutsche Welle. CityAirbus может взлетать и приземляться вертикально, в связи с чем ему требуется сравнительно немного места для взлета и парковки.

Как заявил министр транспорта ФРГ Андреас Шойер, присутствовавший на презентации в Ингольштадте, его ведомство собирается в ближайшее время разработать правовые рамки для использования аэротакси в системе общественного транспорта. Уже сейчас в его министерстве обсуждается возможность создать маршрут в мюнхенский аэропорт, сказал он.

По оценке некоторых экспертов, летающие такси могут стать реальностью в крупных городах уже к 2025 году. Кроме Airbus, еще несколько предприятий по всему миру занимаются аналогичными разработками.

CityAirbus - летательный аппарат с питанием от аккумуляторной батареи и крейсерской скоростью 120 км/ч, сообщала ранее Airbus Helicopters. Он вмещает до четырех пассажиров и позволяет выполнять рейсы до аэропортов или железнодорожных вокзалов в условиях загруженных городских дорог максимально быстро, по доступным ценам и с наименьшим воздействием на окружающую среду. Инновационная конфигурация с использованием четырех винтов в кольцевых обтекателях позволяет повысить безопасность полетов и снизить уровень шума.