Вт, 12.03.2019
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  • Фото: в Тарту продается квартира с особенно привлекательным интерьером

Фото: в Тарту продается квартира с особенно привлекательным интерьером

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ФОТО: KV.EE

Желающих приобрести квартиру в Тарту ждет особенное предложение, считает портал Kodustiil.

В тартуском районе Тяхтвере, в доме постройки 1947 года, продается полностью реновированная трехкомнатная квартира площадью 99,8 м2. Объект привлекает удобной планировкой и чарующим интерьером.

ФОТО: KV.EE

Особенную атмосферу в квартире создают уложенный елочкой натуральный паркет, дизайнерская плитка в ванной и туалете, а также внутренние двери из цельного дерева и с любовью отреставрированные старинные деревянные оконные рамы. 

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входят два сарая, подвал и парковочное место. 

ФОТО: KV.EE

С техническими подробностями и красивыми фотографиями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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