Фото: в Тарту продается квартира с особенно привлекательным интерьером

В тартуском районе Тяхтвере, в доме постройки 1947 года, продается полностью реновированная трехкомнатная квартира площадью 99,8 м2. Объект привлекает удобной планировкой и чарующим интерьером.

ФОТО: KV.EE

Особенную атмосферу в квартире создают уложенный елочкой натуральный паркет, дизайнерская плитка в ванной и туалете, а также внутренние двери из цельного дерева и с любовью отреставрированные старинные деревянные оконные рамы.

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входят два сарая, подвал и парковочное место.

ФОТО: KV.EE