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  • Все для победы: ради титула чемпиона Англии можно пожертвовать любой мечтой

Все для победы: ради титула чемпиона Англии можно пожертвовать любой мечтой

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Мохамед Салах.

ФОТО: James Wilson / Sportimage/PA Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что готов пожертвовать мечтой о победе в Лиге чемпионов ради титула в английской Премьер-лиге для своего клуба.

За восемь туров до завершения сезона в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко.

«Я скажу честно. Для меня самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты. Однако если мы сможем выиграть оба турнира, то это будет просто прекрасно. Мы будем стараться сделать это», — приводит слова Салаха Sky Sports.

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