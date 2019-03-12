Все для победы: ради титула чемпиона Англии можно пожертвовать любой мечтой

За восемь туров до завершения сезона в чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко.

«Я скажу честно. Для меня самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты. Однако если мы сможем выиграть оба турнира, то это будет просто прекрасно. Мы будем стараться сделать это», — приводит слова Салаха Sky Sports.