Вт, 12.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

Раскрыты новые функции следующего поколения iPhone

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Новые iPhone.

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

Новое поколение iPhone, которое будет представлено осенью 2019 года, предположительно будет делать 3D фотографии. Об этом пишет Business Insider.

Одним из самых прогнозируемых изменений станет камера с тремя линзами. Таким образом Apple догонит конкурентов Samsung и Huawei, которые ранее уже оснастили свои флагманы подобным содержимым, пишет lenta.ru. Ожидается, что американский производитель встроит в iPhone сложную 3d-камеру в 2020 году, однако не исключается, что до этого технологию опробуют на планшетах iPad.

Кроме того, будет улучшена камера и программа распознания владельца Face ID.

Также в новинках ожидается появление функции подзарядки других устройств, наподобие той, что установлена в Samsung Galaxy S10. Одним из наиболее резонансных может оказаться отказ Apple от зарядки через разъем Lightning и переход к общепринятому USB-C, однако такой вариант аналитики считают маловероятным.

В январе сообщалось, что Apple начнет выпускать одежду, способную подключаться к смартфону по беспроводной связи. Смарт-одежда сможет выполнять разнообразные функции: например, собирать информацию о здоровье владельца, выводя ее на экран iPhone, или воспроизводить музыку через встроенные в вещь наушники.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ