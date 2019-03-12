Раскрыты новые функции следующего поколения iPhone

Одним из самых прогнозируемых изменений станет камера с тремя линзами. Таким образом Apple догонит конкурентов Samsung и Huawei, которые ранее уже оснастили свои флагманы подобным содержимым, пишет lenta.ru. Ожидается, что американский производитель встроит в iPhone сложную 3d-камеру в 2020 году, однако не исключается, что до этого технологию опробуют на планшетах iPad.

Кроме того, будет улучшена камера и программа распознания владельца Face ID.

Также в новинках ожидается появление функции подзарядки других устройств, наподобие той, что установлена в Samsung Galaxy S10. Одним из наиболее резонансных может оказаться отказ Apple от зарядки через разъем Lightning и переход к общепринятому USB-C, однако такой вариант аналитики считают маловероятным.