Даниэле Мончинелли: правые консерваторы превращают эстонский язык в дубинку

Но речь идет не только о политических манипуляциях. У таких предубеждений имеются глубокие корни, которые связаны с понятием существования эстонского языка и бессознательно направленными политическими решениями, которые препятствуют как более плотному обучению языку, так и интеграции. Утверждение, что эстонский язык является важной частью эстонского национального идентитета, настолько само собой понимаемо, что нет смысла его колебать. Но такой радикальный вариант, который полностью уравнивает язык и идентитет, делая эстонский язык священным центром эстонскости, как я считаю, превращает язык в нечто сакральное или фетиш.

Если этнический эстонец обозначает себя через эстонский язык, а эстонский язык является тем, что отличает его от другого народа и это является единственным способом это различие сохранить, то неизбежно возникает опасность, что расширение знания эстонского языка среди «неэстонцев» начнут воспринимать, как вероятность размыть или вообще утратить свой собственный идентитет. Последствием этого является языковой эксклюзивизм – «самый сложный язык в мире», «наш тайный язык» и другая непродуманная риторика, которая, с одной стороны, укрепляет чувство сопричастности эстонцев, а, с другой стороны, делает освоение эстонского языка как иностранного совершенно невозможным, обеспечивая, таким образом, неприкосновенность священного национального идентитета.

Возьмем, например, комментарий Маарья Вайно по случаю Дня родного языка в 2016 году: «Мы снова получили подтверждение тому, что для иностранцев наш язык сложен, но является интересным и мистическим, мы могли бы чувствовать свою привилегию принадлежать к «языковому клубу», в который со стороны попадают только посвященные и избранные» (ERR, 17.03.2016). С таким экслюзивизмом, что понятно, в распространении эстонского языка мы далеко не продвинемся. В эстонском языке нет ничего мистического и его не сложнее учить, чем любой другой язык, в случае если мы воспринимает его освоение как получение еще одного средства общения, а не как прохождение леденящего кровь ритуала инициации.

Сравнимая с эксклюзивизмом сакральность и вызывает необходимость защищать язык.

Сильнее всего это в День родного языка в 2008 году выразил Урмас Сутроп: «С позиции защиты языка было бы лучше всего, если бы интеграция не работала, русские говорили бы на своем языке, а эстонцы между собой на эстонском и они не пересекались. /…/ Врагами эстонского языка все же являются те, кто учит эстонский язык здесь и начинает использовать его как в разговоре, так и на письме». (PM, 14.03.2008).