Евгений Криштафович: переговоры между центристами и EKRE шли давно

«Это только со стороны выглядит неожиданным, что Центристская партия ищет возможности сформировать коалицию с EKRE. На самом деле переговоры по этому поводу шли уже давно, информация об этом не раз просачивалась в СМИ. Однако перед выборами представители Центристской партии эти факты яростно опровергали. Например, даже сегодня в Eesti Päevaleht было опубликовано решение совета по прессе, который осудил по жалобе близкого к Центристской партии Александра Чаплыгина "введение читателя в заблуждение" информацией о том, что идет активная работа над созданием коалиции центристов с национал-радикалами, и это тщательно скрывают от русскоязычных избирателей. Разумеется, само заявление Чаплыгин написал в совет по прессе до выборов, просто так совпало, что решение было опубликовано как раз сегодня. Ратас и его заместитель Яанус Карилайд, наиболее активно выступающие за коалицию с EKRE, действуют достаточно уверенно, поскольку выступить против внутренней дисциплины могут только политики наподобие Раймонда Кальюлайда, которые, даже в случае выхода из партии, не останутся безработными. Остальные же "магниты", и в первую очередь набравший 17 тысяч голосов в Ласнамяэ Михаил Кылварт - находятся в прямой зависимости от партии, поэтому последний уже заявил, что ему не нравится шельмование EKRE, а для формирования коалиции с ними последним надо будет лишь исправить отдельные недочеты в риторике».