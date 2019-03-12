Песков сравнивает действия США в отношении "Северного потока-2" с рэкетом и рейдерством

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконкурентным и неприемлемым возможное введение санкций США против проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", - заявил Песков во вторник журналистам.
"Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены в том, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения", - подчеркнул Д.Песков.
По его словам, в данном случае конкурентность проекта ("Северный поток 2" - ред.), конкурентность газа, который поступает по этому маршруту, стопроцентная, и, наверное, скорее, Вашингтону нужно думать, как сделать так, чтобы их покупатели в Европе покупали газ дороже на десятки процентов по сравнению с российским газом.