Песков сравнивает действия США в отношении "Северного потока-2" с рэкетом и рейдерством

"Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно. Это не новость. Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", - заявил Песков во вторник журналистам.

"Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены в том, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счет преимуществ с точки зрения спроса и предложения", - подчеркнул Д.Песков.