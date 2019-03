Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1999-й

Главное здание SEB, тогда еще Ühispank, на Торнимяэ, 2 построено в 1999 году. Архитектор: Райво Пууссепп, Maike Heido (AB Raivo Puusepp OÜ), 1995-1998. Конструктор: Neoprojekt OÜ. Генеральный подрядчик cтроительства: Merko Ehitus AS, 1997-1999. Бетонные элементы: Talot AS. Бетон: EMV Jüri Betoonitööstus AS (теперь: Rudus Eesti AS), Rudus Eesti AS. Стеклянные фасады: Malmerk Alumiinium AS, K.M.T. Fassaadimeistrid OÜ, Almeko Profiil AS. Премия за лучшее строение 1999 года.