Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1999-й

Главное здание SEB, тогда еще Ühispank, на Торнимяэ, 2 построено в 1999 году. Архитектор: Райво Пууссепп, Maike Heido (AB Raivo Puusepp OÜ), 1995-1998. Конструктор: Neoprojekt OÜ. Генеральный подрядчик cтроительства: Merko Ehitus AS, 1997-1999. Бетонные элементы: Talot AS. Бетон: EMV Jüri Betoonitööstus AS (теперь: Rudus Eesti AS), Rudus Eesti AS. Стеклянные фасады: Malmerk Alumiinium AS, K.M.T. Fassaadimeistrid OÜ, Almeko Profiil AS. Премия за лучшее строение 1999 года.

Здание стало монументом раннему капитализму и прорывным объектом в высотных устремлениях Таллинна. Воздвигнутое самым первым в будущем таллиннском Сити высотное здание вызвало множество противоречивых мнений. У архитекторов и критиков вопросы вызывала даже уместность высотного здания в городском пейзаже Таллинна вообще. Построенное в то время почти на заднем дворе здание учитывало прорыв Тартуского шоссе, который еще в 1914 году предвидел Элиэл Сааринен. Сооружение здания было знаковым и с точки зрения культуры строительства – возведение современного высотного здания обозначало совершенно новые вызовы.