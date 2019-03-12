Следующая BMW M3 будет полноприводной

Новая BMW M3 получит тот же трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель (S58) с двумя турбонагнетателями, что и X3 M и X4 M, пишет motor.ru. Его отдача в базовом варианте составит 480 сил и 600 Нм момента, а в версии Competition — 510 сил. Кроме того, M3 оснастят восьмидиапазонным «автоматом» M Steptronic с функцией Drivelogic и полным приводом M xDrive с режимом 2WD (полное отключение передней оси), как на седане M5. Кроссоверы такого режима лишены.