Обнародовано расписание поездов по Rail Baltica между столицами стран Балтии

Предполагается, что скорые поезда от Таллинна до Варшавы будут курсировать по Rail Baltica до четырех раз в день в каждом направлении по каждому из маршрутов с момента открытия магистрали и до шести раз в день после десяти лет ее действия. На участке Вильнюс-Каунас-Варшава будут курсировать до десяти поездов в день.

План предусматривает также два ночных поезда: Таллин-Рига-Каунас-Варшава-Берлин и Вильнюс-Каунас-Варшава-Берлин.

Предполагается, что каждые 30 минут пассажиры смогут за десять минут добраться по Rail Baltica от Рижского центрального железнодорожного вокзала в международный аэропорт «Рига».

План движения поездов предусматривает также, что магистралью Rail Baltica ежечасно смогут пользоваться два-три грузовых поезда с максимальной скоростью 120 км/ч. Для развития грузовых железнодорожных перевозок планируется построить три крупных мультимодальных терминала - в Мууге (Эстония), Саласпилсе (Латвия) и Палемоне (Литва).

Предусмотрены и региональные перевозки пассажиров из Бауски в Ригу и из Салацгривы в Ригу в Латвии, из Пярну в Таллинн в Эстонии и из Марьямполя через Каунас в Вильнюс в Литве.

План движения поездов по Rail Baltica на 2026-2056 гг. разработан немецкой компанией Gauff Mobility GmbH в сотрудничестве с датской COWI и немецким Institut fur Bahntechnik GmbH.