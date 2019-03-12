Обнародовано расписание поездов по Rail Baltica между столицами стран Балтии

Поезда между столицами стран Балтии будут курсировать по скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica раз в два часа, сообщили агентству BNS на совместном предприятии балтийских стран RB Rail, реализующем проект Rail Baltica.
Предполагается, что скорые поезда от Таллинна до Варшавы будут курсировать по Rail Baltica до четырех раз в день в каждом направлении по каждому из маршрутов с момента открытия магистрали и до шести раз в день после десяти лет ее действия. На участке Вильнюс-Каунас-Варшава будут курсировать до десяти поездов в день.
План предусматривает также два ночных поезда: Таллин-Рига-Каунас-Варшава-Берлин и Вильнюс-Каунас-Варшава-Берлин.
Предполагается, что каждые 30 минут пассажиры смогут за десять минут добраться по Rail Baltica от Рижского центрального железнодорожного вокзала в международный аэропорт «Рига».
План движения поездов предусматривает также, что магистралью Rail Baltica ежечасно смогут пользоваться два-три грузовых поезда с максимальной скоростью 120 км/ч. Для развития грузовых железнодорожных перевозок планируется построить три крупных мультимодальных терминала - в Мууге (Эстония), Саласпилсе (Латвия) и Палемоне (Литва).
Предусмотрены и региональные перевозки пассажиров из Бауски в Ригу и из Салацгривы в Ригу в Латвии, из Пярну в Таллинн в Эстонии и из Марьямполя через Каунас в Вильнюс в Литве.
План движения поездов по Rail Baltica на 2026-2056 гг. разработан немецкой компанией Gauff Mobility GmbH в сотрудничестве с датской COWI и немецким Institut fur Bahntechnik GmbH.
Rail Baltica объединит балтийские страны в европейскую железнодорожную сеть, а совокупные затраты на этот проект в Латвии, Литве и Эстонии составят около 5,8 млрд евро. Завершить прокладку железнодорожного пути европейского стандарта от литовско-польской границы до Таллинна планируется в 2025 году, а приступить к его использованию - в 2026 году.