Австрия призывает Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

"К сожалению, мы отмечаем эскалацию ситуации в Керченском проливе, которая началась 25 ноября. Мы также выразили свои сожаления по поводу того, что задержаны экипажи судов, мы призываем к тому, чтобы отпустить незаконно удерживаемых граждан Украины", - сказала Кнайсль на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она также заявила, что в Австрии надеются, что президентские выборы на Украине 31 марта пройдут без помех.

"Мы выразили разочарование решением украинских властей не допустить наблюдателей с российской стороны в рамках БДИПЧ на выборах", - сказала глава МИД Австрии.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения. По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы. В конце ноября военных перевезли из Крыма в следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненых при обстреле украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".