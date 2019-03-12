Вт, 12.03.2019
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Прокуратура допросила Карела Таммъярва и Альго Кярпа

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Suusataja Karel Tammjärv pressikonverentsil Seefeldi koolimajas.

ФОТО: Tairo Lutter

Клиенты Мати Алавера, Карел Таммъярв и Альго Кярп, были допрошены госпрокуратурой, передает Tartu Postimees.

Советник госпрокуратуры Оля Кивистик подтвердила, что допрошены в качестве свидетелей Таммъярв и Кярп. Оба спортсмена после проведения необходимых действий были отпущены домой. В Эстонии употребление допинга не является преступлением, поэтому прокуратура не может возбудить уголовные дела против попавшихся на допинге спортсменов. На вопрос, были ли еще допрошенные по делу Алавера, г-жа Кивистик ответила, что ход расследования прокуратура комментировать не может.

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