Прокуратура допросила Карела Таммъярва и Альго Кярпа

Советник госпрокуратуры Оля Кивистик подтвердила, что допрошены в качестве свидетелей Таммъярв и Кярп. Оба спортсмена после проведения необходимых действий были отпущены домой. В Эстонии употребление допинга не является преступлением, поэтому прокуратура не может возбудить уголовные дела против попавшихся на допинге спортсменов. На вопрос, были ли еще допрошенные по делу Алавера, г-жа Кивистик ответила, что ход расследования прокуратура комментировать не может.