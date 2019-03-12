Кошмар в Таллинне: разъяренный посетитель избил сотрудницу бюро судебных исполнителей

Сегодня, 12 марта, в бюро объединенных судебных исполнителей Таллинна посетитель напал на сотрудницу, нанеся ей телесные повреждения и материальный ущерб.
«В рабочее время на прием к судебному исполнителю зарегистрировался гражданин», - рассказала секретарь судебных исполнителей Катрин Лепик. По ее словам, никаких внешних признаков агрессии у этого человека не было. «В приемной он пришел в ярость и нанес женщине удары кулаками, монитором и клавиатурой», - описала Postimees секретарь.
Потерпевшая подала заявление в полицию для возбуждения дела по факту нанесения телесных травм и материального ущерба. Секретарь бюро судебных исполнителей отметила, что нападавшим был мужчина средних лет и крепкого телосложения.
Судебный исполнитель Ристо Сепп заявил, что к такому поведению нельзя относиться толерантно. «В полицию подано заявление, человек должен понести ответственность за свое поведение», - заключил он.