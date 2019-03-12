Внешняя разведка: главные внешние угрозы безопасности Эстонии исходят из России

"Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, в том числе существованию и суверенитету Эстонии и других государств побережья Балтийского моря, исходит от России. Это не только асимметричная, скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - отмечает представленный во вторник общественности ежегодник внешней разведки.

В предисловии к ежегоднику генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран отмечает, что главные внешние угрозы безопасности Эстонии исходят из поведения России, подрывающего международный порядок.

"В своей внешней политике Россия в числе прочего ведет демонстрацию военной мощи, используя зависимость других государств от российских энергоносителей, выполняя кибератаки и воздействуя ложной информацией и так называемыми мягкими методами, - пишет Марран.- Эти средства в этом году непосредственно ощутила Украина, хотя Россия применяла их и против своего союзника".

Марран констатирует, что Европейский союз и НАТО не являются совершенно защищенными от агрессивной деятельности России.

Руководитель Департамента внешней разведки пишет, что Россия развивает и отрабатывает свои вооруженные силы для всеобъемлющей войны против НАТО. "Хотя в действительности реальность воплощения такого черного сценария мала, нельзя исключать неожиданности относительно авторитарного режима",- пишет он.

Марран отмечает, что на внешнюю политику Кремля влияют внутригосударственные проблемы, такие как растущее недовольство народа и напряжение внутри властной элиты. "Мощные военные силы и ощущающее себя в опасности руководство страны может предпринять опасные комбинации",- пишет он.