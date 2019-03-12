Норвегия выслала из страны эстонца: он опасен для общества

"Эстонца выслали из Норвегии, и он не сможет сюда вернуться в течение двух лет", - сказал руководитель северо-западного миграционного отдела норвежской полиции Бьорнер Снильсберг. Водителя-эстонца выслали из страны в конце февраля по причине множества нарушений.

По словам Снильсберга, эстонец много раз ездил по норвежским дорогам на буксировочном автомобиле, который находился в плохом состоянии. Например, шины и тормоза не работали как следует.

Также водитель игнорировал правила отдыха, а его документы, разрешение на работу и вид на жительство также были не в порядке. Он проигнорировал все прошлые предписания полиции, которые обязывали его устранить недостатки транспортного средства. Также он не заплатил штраф, составивший 40 000 норвежских крон, то есть более 4000 евро.

По словам Снильсберга, к подобным нарушениям полиция относится крайне серьезно. В течение трех лет горе-водителю были выданы уже шесть запретов на езду, но он проигнорировал их все. Поэтому власти решили выслать его из страны.

По словам полиции, причина высылки - обеспечить безопасность норвежских дорог, потому что в случае водителя-эстонца велика опасность того, что он не изменит свое поведение, а езда на технически неисправном автомобиле представляет большую опасность для всего общества.

Транспортное средство было конфисковано и доставлено в сохранное место, откуда его выдадут работодателю высланного из страны мужчины, который оплатит счета своего работника. Норвежские СМИ не раскрыли, на каком предприятии работал эстонец, но, предположительно, речь идет об эстонском предприятии.

Представитель Норвежского департамента дорог выразил радость по поводу высылки нарушителя.

"Водитель был неоднократно проверен, но свое поведение он не изменил. Его поведение радикальнее и опаснее, чем то, к которому мы привыкли", - сказал представитель Департамента дорог Паал Фоссан.