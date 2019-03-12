Яак Мадисон: у EKRE и центристов похожие взгляды на вопросы налогообложения

«Эстонская избирательная система предполагает наличие коалиционного правительства, в котором разные партии с разными избирателями работают с целью достижения компромисса, который устроил бы всех. У нас с Центристской партией, конечно, похожие взгляды на вопросы налогообложения, но есть и расхождения в других вопросах.

Это и означает поиск компромисса и решений, которые бы защитили интересы как избирателей EKRE, так и избирателей ЦП. Коалиционные переговоры не могут и не должны быть легкими, но мы работаем для того, чтобы достичь удовлетворяющего все стороны компромисса».