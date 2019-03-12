Кая Каллас: Юри Ратас так быстро меняет мнение, что за ним не уследить

«Точка зрения Юри Ратаса меняется так быстро, что невозможно уследить. Во-первых, перед выборами он исключал сотрудничество с EKRE, а теперь сделал им первым предложение начать коалиционные переговоры. Во-вторых, в ночь выборов Ратас заявил, что его цель – привести ЦП в правительство, но на соответствующее предложение Партии реформ он ответил отрицательно», - написала лидер Партии реформ Кая Каллас на своей странице в интернете.