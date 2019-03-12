Стартовал автопробег Тотального диктанта: ради грамотности будет преодолено 10 000 километров

Три автомобиля Тотального диктанта стартовали от Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. За 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву, Таллинн.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, Таллинн — первый город за пределами России, который носит звание столицы Тотального диктанта и где 13 апреля текст прозвучит в исполнении автора. «Нам кажется очень важным, что внимание всех поклонников, участников и друзей диктанта будет приковано именно к эстонской столице – месту, где переплетены прибалтийская и русская культуры, и нам бы очень хотелось, чтобы проект способствовал укреплению дружбы двух народов и двух стран», — делится впечатлениями руководитель проекта Ольга Ребковец.

Идея передачи статуса столицы год назад воплотилась в первом Тотальном путешествии. За ходом автопробега Владивосток — Таллинн можно следить на сайте autoprobeg.totaldict.ru. 13 апреля на главную площадку акции в Таллинн приедет автор текста Павел Басинский, на второй площадке текст диктанта зачитает известный актер Кирилл Кяро.