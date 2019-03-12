Картина дня: переговоры центристов с EKRE, протест Кальюлайда и избиение в бюро судебных исполнителей

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Кальюлайд выходит из состава правления Центристской партии в знак протеста против EKRE
«Действительно, на заседании правления я проголосовал против начала переговоров с EKRE. В знак протеста против решения правления Центристской партии начать переговоры о создании коалиции с партией EKRE, я складываю полномочия члена правления», - пишет в своем блоге центрист Раймонд Кальюлайд, заявление которого портал Rus.Postimees ниже публикует в полном объеме. Читать далее...
Раймонд Кальюлайд: центристы готовы наградить портфелями тех, кто отрицает Холокост и говорит о паразитирующих тиблах
Член правления, видный политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд разъяснил в прямом эфире, почему он выходит из состава правления партии. Смотрите видео!
Рейн Рауд: Ратас войдет в историю как тот, кто пригласил неонацистов в правительство
Юри Ратас – каковы бы ни были его прежние достижения – войдет в историю как политик, который пригласил неонацистов в правительство Эстонской Республики, пишет ученый и писатель Рейн Рауд в Фейсбуке. Читать далее...
Ратас: слухи о расколе Центристской партии преувеличены
Юри Ратас сказал, что слухи о развале партии преувеличены и пообещал встретиться с Раймондом Кальюлайдом. Смотрите видео!
Кая Каллас: Юри Ратас так быстро меняет мнение, что за ним не уследить
«Точка зрения Юри Ратаса меняется так быстро, что невозможно уследить. Во-первых, перед выборами он исключал сотрудничество с EKRE, а теперь сделал им первым предложение начать коалиционные переговоры. Во-вторых, в ночь выборов Ратас заявил, что его цель – привести ЦП в правительство, но на соответствующее предложение Партии реформ он ответил отрицательно», - написала лидер Партии реформ Кая Каллас на своей странице в интернете. Читать далее...
Даниэле Монтичелли: правые консерваторы превращают эстонский язык в дубинку
Эстонские правые консерваторы превращают эстонский язык в дубинку. Но никто и никогда не испытывал любви и уважения к резиновой дубинке, скорее возникают страх и скрытое пренебрежение. Читать далее...
Кошмар в Таллинне: разъяренный посетитель избил сотрудницу бюро судебных исполнителей
Сегодня, 12 марта, в бюро объединенных судебных исполнителей Таллинна посетитель напал на сотрудницу, нанеся ей телесные повреждения и материальный ущерб. Читать далее...
Ванна амфетамина и покушение на убийство: разборки эстонских бандитов в Финляндии
Когда 39-летний Ярмо Ярв схватил оружие и поехал в Вантаа убивать свою жертву, его уже прослушивали. Финская полиция описывает этого, на первый взгляд, ничем не примечательного эстонца, живущего в Хельсинки, как одну из ведущих фигур в преступном мире Финляндии. Читать далее...