Жители Ласнамяэ: «Ничего хорошего для русских не ждем, но в следующий раз центристы получат еще меньше»

Мы отправились в таллиннский район Ласнамяэ, в котором центристы одержали убедительную победу, чтобы узнать, что избиратели думают о таком невыгодном для русскоязычного населения Эстонии решении. Как оказалось, ласнамяэсцы восприняли эту новость достаточно спокойно. Одни говорят, что и не ждали ничего хорошего, другие уверяют, что наличие самих центристов в правительстве уравновесит радикализм EKRE.