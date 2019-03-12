Жители Ласнамяэ: «Ничего хорошего для русских не ждем, но в следующий раз центристы получат еще меньше»

Решение Центристской партии начать коалиционные переговоры с Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) для многих стало неожиданностью. Прежде всего, потому, что EKRE довольно радикально настроена по отношению к некоренному населению страны, а Центристская партия большую часть своей популярности имеет именно за счет неэстонцев.
Мы отправились в таллиннский район Ласнамяэ, в котором центристы одержали убедительную победу, чтобы узнать, что избиратели думают о таком невыгодном для русскоязычного населения Эстонии решении. Как оказалось, ласнамяэсцы восприняли эту новость достаточно спокойно. Одни говорят, что и не ждали ничего хорошего, другие уверяют, что наличие самих центристов в правительстве уравновесит радикализм EKRE.
Большинство сходится во мнении, что их больше устроила бы коалиция с Партией реформ. Почему? Смотрите в нашем сюжете с Паэского рынка.