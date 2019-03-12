Принципы национализма и демократизма не могут ужиться под одной крышей

Центристы ведут свою игру, и это тоже очевидно. Борьба за ведущие позиции в будущем правительстве заставляет делать не самые популярные вещи. Но даже в этой ситуации нельзя забывать, интересы каких избирателей ты представляешь, кто поддержал тебя на выборах и отдал тебе свои голоса. В этом отношении поступок Раймонда Кальюлайда, который четко сказал свое «Нет!» партийному правлению, достоин уважения. Возможно, эта крайняя мера поможет однопартийцам взглянуть на ситуацию с другой стороны и принять в конечном итоге взвешенные решения. Подорванное доверие избирателя, его разочарование не только в своей партии, но и в обществе, государстве в целом в будущем скажется только потерями.

Представители национальных, языковых, региональных меньшинств, интересы которых сейчас оказались отодвинуты на самый задний план, между тем, не на словах, а на деле доказали свою лояльность эстонскому государству. Это люди, которые считают Эстонию своим домом и все делают, чтобы в этом доме было уютно и комфортно всем. Это люди, многие из которых пожертвовали своей культурой, языком, идентичностью только для того, чтобы доказать свою лояльность эстонскому государству. Это люди, у которых была последняя надежда на сохранение права и возможности учиться на родном языке, и они отдали эту надежду центристской партии. Это люди, у которых еще сохраняется вера в то, что они продолжат жить в демократическом обществе и европейском государстве.

Сейчас Эстония и наше общество стоят в точке отсчета дальнейшего пути. Мы сами выбираем этот путь. Пойдем в прошлое и будем углублять свои страхи и предрассудки — придем к изоляции, а сегодняшние партнеры неизбежно отвернутся от нас. Принципы демократизма и национализма не могут ужиться вместе, в одном доме, это надо трезво понимать. Придется или ломать себя, изменять своим принципам и ценностям, или ломать других, компромисс будет сложно найти. Результатом могут стать только конфликты, непонимание, нежизнеспособность сформированного правительства.