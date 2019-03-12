Юри Луйк: коалиция "Отечества", EKRE и центристов маловероятна

Происходящее сейчас в эстонской политике Луйк назвал ситуацией, когда на самом деле продолжаются переговоры по формированию подходящего Эстонии правительства, передает rus.err.ee.

"Ни в коем случае нельзя сказать, что коалиция, в которую входят очень разные по взглядам и направлениям партии, может однозначно стать чем-то очень успешным", - отметил Луйк.

По словам министра обороны, в коалиционном договоре самое важное не то, чтобы он был консервативным или либеральным, а чтобы были обеспечены основные права и демократические свободы, как это и должно быть в европейском государстве.