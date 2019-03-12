Юри Луйк: коалиция "Отечества", EKRE и центристов маловероятна

Входящий в партию "Отечество" министр обороны Юри Луйк не считает вероятным создание коалиции с Центристской партией и Консервативной народной партией Эстонии, а если такой правящий союз все-таки родится, то Луйк не видит себя министром в этом правительстве.
Происходящее сейчас в эстонской политике Луйк назвал ситуацией, когда на самом деле продолжаются переговоры по формированию подходящего Эстонии правительства, передает rus.err.ee.
"Ни в коем случае нельзя сказать, что коалиция, в которую входят очень разные по взглядам и направлениям партии, может однозначно стать чем-то очень успешным", - отметил Луйк.
По словам министра обороны, в коалиционном договоре самое важное не то, чтобы он был консервативным или либеральным, а чтобы были обеспечены основные права и демократические свободы, как это и должно быть в европейском государстве.
"Лично я не считаю очень вероятным появление коалиции "Отечества" с центристами и EKRE, поскольку имеются очень сильные противоречия, и если честно, я слабо представляю себя членом правительства при такой коалиции", - добавил Луйк.