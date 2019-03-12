Как может выглядеть Таллиннское шоссе: в Нарве готовится архитектурный конкурс

По словам вице-мэра Алексея Евграфова, конкурс будет проведет в этом году. Архитекторы должны будут предложить общее видение оформления Таллиннского шоссе, Петровской площади и кольцевой развязки между ними. При этом реконструкция самого кольца в центре Нарвы будет производиться по другому проекту, в рамках которого реконструируют транзитный путь для транспорта, следующего на границу - по улицам Раху и Кереса.

Также Таллиннское шоссе не входит в большой проект по замене освещения в городе, отмечает Алексей Евграфов. Какими будут светильники на Таллиннском шоссе, также предстоит решить с помощью намечающегося конкурса.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев рассказал, что сейчас готов только набросок технического задания на конкурс, который будет обсуждать профильная комиссия горсобрания.

“Сейчас нет какой-то продуманной логики в этой улице, она просто есть и есть, - объясняет Иван Сергеев. - Хотелось бы, чтобы она выглядела не среднестатистической, как где-нибудь в глуши, а действительно главной улицей, ведущей к границе Евросоюза и России. Плюс есть совершенно практические вещи, которые надо решить - какие использовать светильники, где присесть, куда мусор выбросить, если надо поставить киоски, то куда их поставить, как могли бы выглядеть фасады близлежащих зданий и так далее и тому подобное”.

Планируемый архитектурный конкурс, по словам вице-мэра, проезжей части касаться не будет. Также не затронет от новую велодорожку.

“Это то, от чего мы отталкиваемся, - объясняет Иван Сергеев. - Велодорожка уже есть. Новое кольцо - будет, сейчас есть эскиз, который ляжет в основу технического задания конкурса. Петровская площадь - тоже есть, но уже в измененном формате. Если раньше она была вся заставлена машинами, то теперь парковкой занята только одна треть. И раз кольцо меняется очень сильно, есть желание решить его и с точки зрения архитектуры, чтобы это была не просто развязка в центре города, а чтобы кольцо имело атрибуты публичного пространства. Если собрать всё это вместе, возникает чувство, что нам вообще надо было бы продумать нашу главную артерию. Чтобы узнать, какие варианты могут предложить архитекторы, и предложена идея конкурса”.

По словам Ивана Сергеева, необходимость конкурса зрела последние пару лет, и вот теперь дело дошло до первых практических действий.