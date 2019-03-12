Данные разведки: Россия использует Таллиннские Дни моря в пропагандистской деятельности

В опубликованном во вторник ежегоднике департамента отмечается, что гражданский флот России является своеобразным вспомогательным средством государственных структур, которым можно в нужные моменты пользоваться для сбора информации, в военных целях или для проведения скрытых операций.

Если ранее внимание привлекали исследовательские суда, то теперь в поле зрения служб безопасности стран ЕС и НАТО все чаще оказываются принадлежащие российским фирмам и идущие под российским флагом обычные гражданские суда.

Департамент отмечает, что российские гражданские суда пытаются входить в зоны учений ВМС других стран или под разными предлогами проникать в закрытые для судоходной навигации акватории, например, районы испытаний новой военной техники или военно-морских баз, а также представляющие интерес в стратегическом плане, но неиспользуемые для судоходной навигации районы.

«Все чаще происходят попытки без разрешения войти в территориальные воды других стран под предлогом укрытия от шторма или устранения технических неполадок. Подобное поведение отчетливо отличается от других обычных гражданских судов», - говорится в ежегоднике.

«Деятельность российских гражданских исследовательских судов можно даже назвать вызывающей. Они пытаются входить в территориальные воды других государств на основании формальных заявлений, проводят исследовательские работы полусекретно и в не задекларированных районах, исследовательская работа часто касается подводных коммуникаций принимающей страны, а также важных с военной и экономической точки зрения районов», - говорится в ежегоднике.

Новое, развивающееся направление — использование в пропагандистских целях российских гражданских судов, отмечает департамент. «Сейчас модно использовать для этого крупные парусники российских государственных и учебных учреждений, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру», - сообщается в ежегоднике.

Они сопровождаются политическими мероприятиями, адресованными местному русскому населению, пропагандистскими спектаклями, изображающими отдельные эпизоды из российской истории, и миссионерской работой российской православной церкви, в которой используются богослужения на открытом воздухе, чудотворные иконы и мощи святых. Особое внимание уделяется посещающим суда политикам, представителям местных самоуправлений и бизнесменам.

В качестве примера ежегодник приводит частого гостя Морских дней Таллинна — учебного парусника «Мир» из Санкт-Петербурга, на борту которого размещен стационарный морской Русский центр фонда «Русский мир».