Из-за нападений на чиновников в Ратуше усилили методы охраны

Если прежде в Тартуской Ратуше охранника можно было увидеть лишь время от времени, то в последние месяцы охрана в важнейших зданиях города студентов находится постоянно. Городской секретарь Юри Мёльдер отметил, что причиной тому стали инциденты, когда агрессивно настроенные граждане физически нападают на городских чиновников, пишет Tartu Potimees.
«Раньше охрана в Ратуше находилась только в нерабочее время, – отметил Мёльдер. – Но все чаще стали происходить инциденты с проблематичными гражданами, и это заставило городскую управу всерьез подумать об охране служащих».
Мёльдер подтвердил, что были и физические нападения, но говорить о них подробно отказался.
Кроме усиления методов охраны Ратуши, в дополнительном бюджете предусмотрены средства и для усиления охраны других административных зданий. На дополнительную охрану в Ратуше город выделил из резервного фонда 6560 евро.