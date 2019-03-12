Из-за нападений на чиновников в Ратуше усилили методы охраны

Если прежде в Тартуской Ратуше охранника можно было увидеть лишь время от времени, то в последние месяцы охрана в важнейших зданиях города студентов находится постоянно. Городской секретарь Юри Мёльдер отметил, что причиной тому стали инциденты, когда агрессивно настроенные граждане физически нападают на городских чиновников, пишет Tartu Potimees.