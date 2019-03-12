Опрос: коалицию центристов с EKRE и "Отечеством" поддерживают лишь 14% респондентов

Коалицию, которую сейчас центристы пытаются сформировать с партией "Отечество" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), поддерживают лишь 14% обладающих правом голоса граждан Эстонии, выясняется из опроса, проведенного с 5 по 11 марта по заказу Института общественных исследований фирмой Turu-uuringud. Большинство респондентов (37%) выступают за правящий союз центристов и реформистов, передает Rus.ERR.
Согласно первому предпочтению, союз реформистов и центристов выбрали 37% респондентов, коалицию реформистов, отечественников и социал-демократов - 30%, формируемый ныне союз центристов, EKRE и отечественников - 14%, коалицию реформистов и EKRE - 9%, союз центристов, EKRE и социал-демократов - 4%.
То есть, 67% респондентов выступили за коалиции, которые считала для себя возможной Партия реформ.
Всего с 5 по 11 марта было опрошено 1003 имеющих право голоса гражданина Эстонии.