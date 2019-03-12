Опрос: коалицию центристов с EKRE и "Отечеством" поддерживают лишь 14% респондентов

Коалицию, которую сейчас центристы пытаются сформировать с партией "Отечество" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE), поддерживают лишь 14% обладающих правом голоса граждан Эстонии, выясняется из опроса, проведенного с 5 по 11 марта по заказу Института общественных исследований фирмой Turu-uuringud. Большинство респондентов (37%) выступают за правящий союз центристов и реформистов, передает Rus.ERR.