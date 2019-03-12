Андрей Новиков считает коалицию с EKRE единственным выходом

Если мэр Маарду Владимир Архипов и депутат Рийгикогу предыдущего созыва Дмитрий Дмитриев не приветствуют решение правления Центристской партии рассмотреть EKRE в качестве одного из возможных партнеров по коалиции, то вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отнесся к ситуации иначе, пишет rus.err.ee.
Несмотря на то, что вариант коалиции с EKRE может вызвать сильное недовольство у русскоязычных избирателей, Новиков считает, что у центристов нет другого выхода. Удастся ли в итоге сформировать коалицию центристов с EKRE, будет зависеть от того, на какие уступки друг другу будут готовы пойти партнеры, считает Андрей Новиков.
"Зная, какую политику фракция EKRE проводила в Рийгикогу, мне кажется, красных линий может появиться еще больше, чем если бы это было с реформистами", - рассказал в свою очередь Дмитрий Дмитриев.
Мэр Маарду Владимир Архипов, на прошлой неделе пообещавший отказаться от мандата депутата Рийгикогу, не одобряет решение правления Центристской партии выбрать в качестве одного из потенциальных партнеров по коалиции EKRE.