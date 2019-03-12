Российский турист на «Инфинити» разогнался до 160 км/ч на шоссе Таллинн-Нарва

Автомобиль с регистрационными номерами РФ был остановлен вблизи Кохтла-Ярве, за рулем был трезвый 39-летний гражданин РФ. В наказание за нарушения Закона о дорожном движении турист получил штраф в размере 800 евро. Кроме того, служба надзора за границей и миграцией Идаской префектуры признала визу иностранца недействительной, сделала предписание на выезд из Эстонии и также выдала запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на один год.

«Ситуация на наших дорогах становится безопаснее благодаря как ответственным участникам дорожного движения, так и людям, которые сообщают об опасных водителях на номер 112. От безопасной среды выигрывают и местные жители, и посещающие Эстонию иностранцы, – сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Идаской префектуры Ээрик Пургель. - Но туристы, которые своим поведением подвергают риску других участников дорожного движения, должны считаться с серьезными последствиями. Ведущих себя таким образом иностранцев может ждать запрет на въезд на длительное время».

По словам Пургеля, кроме штрафа и ареста за такие нарушения к иностранцам можно применить в качестве дополнительного наказания запрет на въезд в страны Шенгенской зоны сроком до пяти лет. В начале января трехдневным шоковым заключением и запретом на въезд на один год был наказан турист из России, которых ехал по Нарве также на автомобиле «Инфинити» со скоростью 104 км/ч при разрешенной скорости в 50 км/ч.