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Департамент внешней разведки назвал "Северный поток-2" риском для безопасности

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«Северный поток-2». Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В своем ежегоднике Департамент внешней разведки называет направленные из России в Европу газопроводы «Северный поток-2» (Nord Stream 2) и «Турецкий поток» (Turkstream) рисками для безопасности, повышающими зависимость Европы от российского газа.

В опубликованном во вторник ежегоднике Департамент отмечает, что в этом году прокладка газопроводных трасс выйдет на решающую стадию, предстоят решения по прокладке наземного продления второй нитки «Турецкого потока» на юго-восток Европы и планируется завершить прокладку «Северного потока-2» в Балтийском море.

«Обе газопроводные трассы повысили бы зависимость европейских стран от импортированного из России природного газа», - говорится в ежегоднике.

По оценке Департамента, обе трассы надолго привяжут потребителей к своим услугам и осложнят создание других каналов поставки. Обе трассы также представляют угрозу для надежности поставки, поскольку не могут соответствовать гибкости украинской системы снабжения потребителей природным газом. У действующих газопроводов «Северный поток» и «Ямал-Европа» нет подземных газохранилищ вроде тех, какими пользуется украинская система.

Оба новых газопровода также преследуют узкие бизнес-цели европейских предприятий, без учета интересов безопасности региона в целом.

Кроме того, по оценке департамента, оба газопровода предоставят России дополнительный политический рычаг для оказания воздействия на европейские страны.

«Это подтверждает уже достигнутый Россией успех в поиске поддержки для «Северного потока-2» и поиске поддержки для второй нитки «Турецкого потока» среди политиков Юго-Восточной Европы», - говорится в ежегоднике.

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