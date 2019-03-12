Департамент внешней разведки назвал "Северный поток-2" риском для безопасности

В своем ежегоднике Департамент внешней разведки называет направленные из России в Европу газопроводы «Северный поток-2» (Nord Stream 2) и «Турецкий поток» (Turkstream) рисками для безопасности, повышающими зависимость Европы от российского газа.
В опубликованном во вторник ежегоднике Департамент отмечает, что в этом году прокладка газопроводных трасс выйдет на решающую стадию, предстоят решения по прокладке наземного продления второй нитки «Турецкого потока» на юго-восток Европы и планируется завершить прокладку «Северного потока-2» в Балтийском море.
«Обе газопроводные трассы повысили бы зависимость европейских стран от импортированного из России природного газа», - говорится в ежегоднике.
По оценке Департамента, обе трассы надолго привяжут потребителей к своим услугам и осложнят создание других каналов поставки. Обе трассы также представляют угрозу для надежности поставки, поскольку не могут соответствовать гибкости украинской системы снабжения потребителей природным газом. У действующих газопроводов «Северный поток» и «Ямал-Европа» нет подземных газохранилищ вроде тех, какими пользуется украинская система.
Оба новых газопровода также преследуют узкие бизнес-цели европейских предприятий, без учета интересов безопасности региона в целом.
Кроме того, по оценке департамента, оба газопровода предоставят России дополнительный политический рычаг для оказания воздействия на европейские страны.
«Это подтверждает уже достигнутый Россией успех в поиске поддержки для «Северного потока-2» и поиске поддержки для второй нитки «Турецкого потока» среди политиков Юго-Восточной Европы», - говорится в ежегоднике.