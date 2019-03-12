Римский Колизей намерен повысить цены на билеты

Стоимость входного билета в римский Колизей подорожает на треть. Поднять цены руководство одной из самых популярных достопримечательностей Италии планирует в ноябре 2019 года. Об этом пишет Quotidiano.
С 1 ноября базовый тариф, который позволяет посетить сам амфитеатр Колизея, Римский форум и Палатинский холм, будет стоить 16 евро, пишет turizm.ru. На данный момент его цена составляет 12 евро. По словам директора Археологического парка Альфонсина Руссо, Колизей находится на четвертом месте среди самых посещаемых культурных объектов в мире, но расположен в нижней части списка доходов. Стоимость входного билета на менялась аж с 2008 года.
С 11 апреля посетителям древнеримского комплекса станет доступен тариф «Супер» по цене 16 евро. Он позволит увидеть Римский форум и Палатинский холм, а также Палатинский музей, античные здания Дом Августа, Дом Ливии, Дворец Флавиев, Криптопортик Нерона, церковь Санта-Мария-Антиква и Храм Ромула. Сегодня эти места можно посетить только с общим билетом за 18 евро. В ноябре в комплексе введут еще один вид тарифов — «Полная экскурсия». Его цена составит 22 евро. Такой билет, действующий в течение 2 дней, позволит туристам побывать в Колизее, Форуме и на Палатинском холме.
В 2018 году Колизей в Риме посетило 7,6 млн человек. Рост числа туристов за последние два года составил 9,3%. Входные билеты в археологический комплекс можно купить в кассах или на его официально сайте. Все билеты имеют конкретную дату и время посещения. Чтобы избежать огромных очередей в кассы, рекомендуем приобретать билеты в кассах Палатинского холма или Римского форума. Часы работы Колизея до конца марта с 08:30 до 17:30, с последнего воскресенья марта до 31 августа с 08:30 до 19:15.