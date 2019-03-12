Римский Колизей намерен повысить цены на билеты

С 1 ноября базовый тариф, который позволяет посетить сам амфитеатр Колизея, Римский форум и Палатинский холм, будет стоить 16 евро, пишет turizm.ru. На данный момент его цена составляет 12 евро. По словам директора Археологического парка Альфонсина Руссо, Колизей находится на четвертом месте среди самых посещаемых культурных объектов в мире, но расположен в нижней части списка доходов. Стоимость входного билета на менялась аж с 2008 года.

С 11 апреля посетителям древнеримского комплекса станет доступен тариф «Супер» по цене 16 евро. Он позволит увидеть Римский форум и Палатинский холм, а также Палатинский музей, античные здания Дом Августа, Дом Ливии, Дворец Флавиев, Криптопортик Нерона, церковь Санта-Мария-Антиква и Храм Ромула. Сегодня эти места можно посетить только с общим билетом за 18 евро. В ноябре в комплексе введут еще один вид тарифов — «Полная экскурсия». Его цена составит 22 евро. Такой билет, действующий в течение 2 дней, позволит туристам побывать в Колизее, Форуме и на Палатинском холме.