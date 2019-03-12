Максим Волков: мне очень стыдно

"Мне очень стыдно. На прошедших выборах за меня отдали голос более 600 жителей Ида-Вирумаа. Думаю, что это главным образом голоса русскоязычных граждан нашей республики. Не считаю, что мои избиратели хотели бы видеть в правительстве партию, чью риторику в адрес русскоязычных жителей нашей страны, а я настаиваю на формулировке, что Эстония и наша страна тоже, можно охарактеризовать только как пещерный нацизм. Я не поддерживаю решение правления ЦП начать консультации с EKRE, и считаю, что Яна Тоом, Михаил Кылварт, Раймонд Кальюлад, Вадим Белобровцев поступили верно проголосовав против такого предложения", - написал в Фейсбуке центрист Максим Волков.

Политик принес извинения своим избирателям за сложившуюся ситуацию, на которую он лично повлияеть не может, поскольку не является членом правления Центристской партии.

"Коалиционные переговоры еще не начались и пока идут предварительные консультации, рано делать выводы о том, какая это будет коалиция и будет ли она вообще. Поддержу мнение Яны Тоом, что пока нет коалиционного договора рано говорить о конкретных последствиях возможной коалиции с EKRE. Я разделяю ценности Центристской партии: то что сказано в нашей программе и предвыборной платформе. Наша партия проходила разные кризисные периоды и сейчас перед нами стоит новый вызов", - полагает он.