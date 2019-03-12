Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО

"Каждая российская провокация - это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств-членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, - считает Дуда. - Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином".

Другая угроза исходит из киберпространства, в котором Кремль предпринимает хакерские атаки и распространяет фейковые новости с целью вмешательства в выборы и другие политические процессы, отметил польский лидер. По его словам, российские пропагандисты и хакеры гораздо опаснее киллеров из спецслужб. Так, химатаку в Солсбери и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Анджей Дуда назвал демонстрацией российской силы и казачьей наглости, пишет Newsru.com.

По словам Дуды, в последние годы поляки осознали, насколько важно для них членство в НАТО на фоне возрастающей враждебности со стороны России. "Геополитическая ситуация, в которой мы оказались в период с 2008 по 2014 годы, когда Россия сначала напала на Грузию, а потом и на Украину, оживила старые ассоциации, связанные с имперской политикой России, давления на Запад, расширением сферы влияния, оккупацией большого числа государств", - сказал президент Польши.

Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России.

Милош Земан, отвечая на вопрос журналистов о возможной российской угрозе для НАТО, заявил: "Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться".

Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, выразил согласие с Анджеем Дудой. "Целью Россия является раскол единства НАТО", - утверждал словацкий лидер.

Президент Венгрии Янош Адер напомнил, что его страна задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, "невзирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны". Венгрия, являясь членом НАТО, также принимает участие в обеспечении защиты воздушного пространства прибалтийских стран.