Бывший руководитель эстонского филиала Danske прервал молчание
Руководивший эстонским филиалом банка Danske в период отмывание в нем денег Айвар Рехе наконец прокомментировал разразившийся скандал, сказав, что чувствует свою ответственность, но считает, что в Danske тогда применили достаточно методов по предотвращению отмывания денег, передает Majandus.
Долгое время скрывавшийся от общественности Айвар Рехе наконец прервал молчание и прокомментировал связанный с отмыванием денег скандал, разразившийся в эстонском филиале Danske.
- Насколько вы были осведомлены о перемещении денег нерезидентов в Danske?
- Я работал в Danske и руководил этим банком десять лет. Так что мы обслуживали клиентов-нерезидентов более 20 лет.
- Как вы считаете, обвинения Danske в отмывании денег справедливы или дело просто в том, что в то время правила, препятствующие отмыванию денег, были другими?
- Я думаю, позволим следствию, инстанциям найти правильные ответы. Мне очень тяжело и в общем некорректно комментировать нынешнее состояние.
- Под подозрение в отмывании денег подпал руководитель отдела приватного банкинга Юрий Кидяев. Насколько вы были в курсе деятельности отдела приватного банкинга? От кого они получали инструкции?
- Они были одной из единиц банка. Я обычный гражданин и когда следствие придет к решению, мы также узнаем, в чем было дело.
- Их подозревают в отмывании денег и в том, что они брали взятки. Вас это удивило?
- Не знаю. Я скажу так, давайте позволим в этом процессе корректно расставить точки над "i" компетентным органам, как это и делается в правовом государстве. Одним словом, как делается. Конечно, потом появится решение. Его мы сейчас не знаем.
- Разумеется, но компетентные органы, например, Финансовая инспекция и Бюро данных об отмывании денег сказали, что банк Danske предоставил им ложную информацию.
- Позволим им, позволим... Я не могу это комментировать. Правда, не могу.
- Вы же были руководителем банка.
- Но я не могу комментировать. Это предложение, которое вы сейчас приводите. Я не могу комментировать.
- По вашей оценке, работа по соответствующему контролю в Danske и внутреннему аудиту была в то время компетентной?
- Я думаю, да. Я это четко комментировал и высказывал мнение.
- Но все-таки подозрения в отмывании денег есть. В отношении того, что Danske в Эстонии...
- Позволим закончить эту работу, эти процессы, которые начаты. Тогда мы узнаем результат и выяснится правда.
- Это да, но некоторые вещи прояснились. Например, арестована собственность сотрудников отдела приватного банкинга, поскольку подозревается, что они получили личную выгоду.
- Я не могу это комментировать. Я не участник этого процесса, к сожалению.
- Насколько вам известно, сотрудники отдела приватного банкинга получили выгоду от того, что...
- Нет, мне неизвестно, нет.
- А вы сами получили какую-нибудь выгоду?
- Нет.
- Приходили ли инструкции из главной конторы Danske относительно работы эстонского филиала?
- Мы были одной частью большой группы. Мы были частью банковской организации, это совершенно нормальный ежедневный порядок работы.
- Главная контора Danske давала вам какие-то конкретные инструкции относительно того, на каких клиентах сосредоточиться?
- Это часть банкинга. Сейчас мне сложно сказать.
- Вы чувствуете сейчас ответственность? Каково вам было, когда...
- Конечно, чувствую. Естественно. Я же руководил банком десять лет и это были мои люди. Все 500 человек. Естественно.
- Вы совсем не общались со СМИ и общественностью. Можете это объяснить?
- Почему я должен был, когда расследования идут. Пусть в рамках расследования будут проведены все процедуры и тогда я тоже узнаю, в чем состояло это расследование.
- Прокуратура выслушала вас?
- Да.
- Как вы думаете, вам будут предъявлено подозрение?
- Не могу сказать. Это не мое решение.
- Когда вы теперь читаете новости, вы видите, как далеко зашел скандал Danske с отмыванием денег и то, как он повлиял. Как вы это прокомментируете? С какими чувствами вы читаете новости?
- Это неприятные чувства, естественно.
- Когда вы были руководителем, вы не имели представления о том, что происходит?
- Я делал свою работу. Мы следовали правилам. У нас в банке были процедуры. Это и было работой банка.
- Но опять же, Финансовая инспекция и Бюро данных об отмывании денег сказали, что вы предоставили им ложную информацию.
- Я не могу это комментировать. Я правда не могу.
- А, по вашей оценке, в Danske не отмывали деньги?
- Я же это сказал. Только закончил. Я не могу это комментировать.
- Но как же дальше? Как Эстонии улучшить свою репутацию в банковском деле?
- Шаг за шагом, конечно. Я не знаю, какие решения предлагаются. Но, видимо, изменится законодательство и, скажем так, прекратить сотрудничество с этими клиентами, как сделал Danske. Так шаг за шагом улучшится.
- Но вернемся снова назад. Кажется странным, что вы говорите, что следовали правилам, когда мне теперь известно, что 200 миллиардов евро нерезидентов подозрительных...
- Я не могу комментировать эту сумму.
- Но все-таки ваши подчиненные подозреваются в том, что они сами получали выгоду от того, что не контролировали клиентов...
- Я не знаю об этом. Не могу сказать. Это нужно не у меня спрашивать, к сожалению.