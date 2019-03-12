Бывший руководитель эстонского филиала Danske прервал молчание

Долгое время скрывавшийся от общественности Айвар Рехе наконец прервал молчание и прокомментировал связанный с отмыванием денег скандал, разразившийся в эстонском филиале Danske.

- Насколько вы были осведомлены о перемещении денег нерезидентов в Danske?

- Я работал в Danske и руководил этим банком десять лет. Так что мы обслуживали клиентов-нерезидентов более 20 лет.

- Как вы считаете, обвинения Danske в отмывании денег справедливы или дело просто в том, что в то время правила, препятствующие отмыванию денег, были другими?

- Я думаю, позволим следствию, инстанциям найти правильные ответы. Мне очень тяжело и в общем некорректно комментировать нынешнее состояние.

- Под подозрение в отмывании денег подпал руководитель отдела приватного банкинга Юрий Кидяев. Насколько вы были в курсе деятельности отдела приватного банкинга? От кого они получали инструкции?

- Они были одной из единиц банка. Я обычный гражданин и когда следствие придет к решению, мы также узнаем, в чем было дело.

- Их подозревают в отмывании денег и в том, что они брали взятки. Вас это удивило?

- Не знаю. Я скажу так, давайте позволим в этом процессе корректно расставить точки над "i" компетентным органам, как это и делается в правовом государстве. Одним словом, как делается. Конечно, потом появится решение. Его мы сейчас не знаем.

- Разумеется, но компетентные органы, например, Финансовая инспекция и Бюро данных об отмывании денег сказали, что банк Danske предоставил им ложную информацию.

- Позволим им, позволим... Я не могу это комментировать. Правда, не могу.

- Вы же были руководителем банка.

- Но я не могу комментировать. Это предложение, которое вы сейчас приводите. Я не могу комментировать.

- По вашей оценке, работа по соответствующему контролю в Danske и внутреннему аудиту была в то время компетентной?

- Я думаю, да. Я это четко комментировал и высказывал мнение.

- Но все-таки подозрения в отмывании денег есть. В отношении того, что Danske в Эстонии...

- Позволим закончить эту работу, эти процессы, которые начаты. Тогда мы узнаем результат и выяснится правда.

- Это да, но некоторые вещи прояснились. Например, арестована собственность сотрудников отдела приватного банкинга, поскольку подозревается, что они получили личную выгоду.

- Я не могу это комментировать. Я не участник этого процесса, к сожалению.

- Насколько вам известно, сотрудники отдела приватного банкинга получили выгоду от того, что...

- Нет, мне неизвестно, нет.

- А вы сами получили какую-нибудь выгоду?

- Нет.

- Приходили ли инструкции из главной конторы Danske относительно работы эстонского филиала?

- Мы были одной частью большой группы. Мы были частью банковской организации, это совершенно нормальный ежедневный порядок работы.

- Главная контора Danske давала вам какие-то конкретные инструкции относительно того, на каких клиентах сосредоточиться?