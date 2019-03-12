Фото: электромобиль столкнулся с фургоном и перевернулся через крышу
Сегодня около четырех часов дня на перекрестке улиц Камбья-Ныо и Татра-Отепя произошла авария, передает Tartu Postimees.
Электромобиль Mitsubishi ехал по перекрестку в сторону Камбья, однако водитель не заметил приближавшийся слева фургон Seat, и фургон врезался в электромобиль. Mitsubishi от полученного удара вылетел с дороги и перевернулся через крышу.
В обеих машинах в момент несчастного случая было по два человека. В больницу доставили троих, водителю Mitsubishi проверка здоровья не понадобилась.