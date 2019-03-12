Вт, 12.03.2019
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  • Фото: электромобиль столкнулся с фургоном и перевернулся через крышу

Фото: электромобиль столкнулся с фургоном и перевернулся через крышу
Три человека пострадали

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Электромобиль.

ФОТО: Jürgen Puistaja

Сегодня около четырех часов дня на перекрестке улиц Камбья-Ныо и Татра-Отепя произошла авария, передает Tartu Postimees.

Электромобиль Mitsubishi ехал по перекрестку в сторону Камбья, однако водитель не заметил приближавшийся слева фургон Seat, и фургон врезался в электромобиль. Mitsubishi от полученного удара вылетел с дороги и перевернулся через крышу.

В обеих машинах в момент несчастного случая было по два человека. В больницу доставили троих, водителю Mitsubishi проверка здоровья не понадобилась.

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