Премьер-министр Тереза Мэй после поражения слушает выступление лидера лейбористов Джереми Корбина. ФОТО: House of Commons / PA Wire/PA Images

Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За соглашение проголосовали 242 депутата, против - 391.

Незадолго до начала голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) отказались поддержать соглашение. Несмотря на то, что у DUP всего десяток депутатов, только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) также провели свою юридическую экспертизу документа и также остались им недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс, в свою очередь, заявил, что в случае принятия соглашения "юридический риск остается неизменным".

Предыдущее голосование по Брекзиту в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

Страховочный вариант

В понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Терезой Мэй достигли соглашения по ирландской границе, которое должно стать важным дополнением к итоговому соглашению по Брекзиту. Скан документа Юнкер опубликовал в своем официальном "Твиттере".

Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

В ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии британский премьер заявила, что в новом варианте соглашения учтены все основные пожелания парламентариев.

При этом Юнкер предупредил, что если британский парламент не поддержит новый вариант соглашения, то "третьего шанса" уже не будет.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник заявила, что Евросоюз сделал "четкие, далеко идущие предложения (по "Брекзиту), которые учитывают опасения Британии и пытаются найти на них ответ".

Глава Европарламента Антонио Таяни написал в своем "Твиттере", что руководство ЕС сделало все возможное, чтобы "ободрить Британию", и надеется, что Лондон проголосует за обновленную сделку.

Ожидаемая отсрочка

Согласно изначальным планам, Брекзит должен состояться 29 марта 2019 года. Однако многие британские СМИ и эксперты в последние месяцы продолжали настаивать на том, что сделка по "брекситу" вряд ли будет завершена в срок.

Газета Times накануне сообщала со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов, что ЕС готовится к отсрочке Брекзита по крайней мере на год.

В конце февраля еще одна британская газета - Guardian - сообщала, что Брюссель, не желая многократно откладывать дату выхода Британии из ЕС, рассматривает вариант сразу отложить Брекзит до 2021 года.

Собеседники издания отмечали, что по бюджетным, процедурным и финансовым причинам целесообразнее всего была бы отсрочка на 21 месяц.

Газета Daily Telegraph, в свою очередь, писала, что премьер-министр готовит формальный запрос в Брюссель об отсрочке Брекзита всего на два месяца.