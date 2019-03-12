В Эстонии закрылось движение по ледовым автотрассам

В условиях все более продолжительных оттепелей и тающего льда Департамент шоссейных дорог решил закрыть движение автотранспорта по ледовым трассам. В понедельник была закрыта последняя трасса Пийриссаар-Лааксааре на Чудском озере.
В этом году из семи традиционно действующих в Эстонии ледовых трасс Департамент шоссейных дорог открывал две.
Трасса Пийрисаар-Лааксааре длиной 9 км просуществовала 19 дней и была открыта для дорожного движения 11 дней. На создание и обслуживание ледовой трассы было потрачено почти 24 000 евро.
Трассой в обоих направлениях воспользовались 29 автомобилей и 81 более легкое транспортное средство (ATV, мотосани, снегоходы и т. д.).
Ледовая трасса Хаапсалу-Ноароотси длиной 4 км просуществовала 13 дней и была открыта для движения три дня. Закрытие трассы было вызвано трещинами, движением льда и появлением воды на льду. На эту трассу было потрачено около 21 000 евро. Трассу в обоих направлениях пересекли 623 автомобиля.