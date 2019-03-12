В Эстонии закрылось движение по ледовым автотрассам

В этом году из семи традиционно действующих в Эстонии ледовых трасс Департамент шоссейных дорог открывал две.

Трасса Пийрисаар-Лааксааре длиной 9 км просуществовала 19 дней и была открыта для дорожного движения 11 дней. На создание и обслуживание ледовой трассы было потрачено почти 24 000 евро.

Трассой в обоих направлениях воспользовались 29 автомобилей и 81 более легкое транспортное средство (ATV, мотосани, снегоходы и т. д.).