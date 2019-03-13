Ср, 13.03.2019
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Цена предложений на эстонском квартирном рынке совершила рывок

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Tallinnas asub kogu Eesti korteripakkumisest pisut üle poole.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

На портале KV.EE в феврале было 11 412 объявлений о продаже квартир по средней цене 1721 евро за квадратный метр. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество предложений уменьшилось на 6%, однако стоимость квартир увеличилась на 9%.

В Таллинне было выставлено на продажу чуть более половины от общего количества квартир - 6129, что на 2% больше, чем за тот же период, да и цена подросла на 5%.  

Рост цен на квартиры в Таллинне, оказавшийся ниже среднего по Эстонии, означает, что повышение цен в других частях Эстонии должно было быть выше среднего. Только в нескольких уездных центрах цена предложений квартир на портале KV.EE в прошлом месяце была ниже уровня прошлого года. Но в некоторых случаях из-за изменения структуры портфеля продаваемых квартир нельзя говорить о понижении цен. 

Цены на квартиры в районах Эстонии, удаленных от основных центров, в течение ряда лет демонстрируют рост, основанный на общем росте экономики страны и повышении средней заработной платы в этих регионах.

Все, что происходит в мире эстонской недвижимости, доступно на портале KV.EE.

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