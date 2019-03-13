Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание Крыма российским

Так, 427 членов палаты представителей, принимавших участие в голосовании, поддержали законопроект под названием "О запрете Соединенным Штатам признавать аннексию Крыма Россией", и только один республиканец проголосовал против него.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", - говорится в законопроекте.

В соответствии с этим ни одно федеральное ведомство или агентство не может содействовать или предпринимать действий, которые бы подразумевали признание Вашингтоном суверенитета Российской Федерации над Крымом.

В тот же день Палата представителей одобрила также законопроект под названием KREMLIN Act, что можно перевести как "кремлевский законопроект", однако это аббревиатура, которая расшифровывается как "Законопроект о минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей" ("Keeping Russian Entrapments Minimal and Limiting Intelligence Networks Act"), пишет DW.com. Документ требует от главы национальной разведки США Дэна Коутса в течение 90 дней подготовить отчеты о том, что нынешнее руководство РФ намерено предпринять в случае конфликта с НАТО, как оно может реагировать на усиление влияния США и НАТО в Восточной Европе, а также какими слабостями США может воспользоваться.

Разведка США должна раскрыть доходы Путина

Кроме того, Палата представителей одобрила законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина", требующий от разведывательного сообщества США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России. "Владимир Путин и его коррумпированные союзники стремятся ослабить демократию во всем мире, укрепляя политический контроль неэтичными методами, и они должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - заявила представительница Республиканской партии Элиза Стефаник, инициировавшая законопроект вместе с демократом Валом Демингом.

Ранее члены Палаты представителей призвали власти России позволить провести беспристрастное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать по этому делу с ПА ОБСЕ и ПАСЕ.