Сеэдер: если EKRE попадет в правительство, она изменит и политику, и риторику

Вместе с тем Сеэдер выразил убеждение, что правящая партия не может позволить себе риторику, которая идет вразрез с принятыми в Эстонии культурным ценностями: "Я абсолютно уверен, что если мы сформируем коалицию, такая риторика прекратится. Во-первых, этого требуют партнеры по коалиции и наша культура была и остается совершенно другой, а во-вторых, положение EKRE в эстонском обществе должно измениться, когда она станет коалиционной партией".