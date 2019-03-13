Сеэдер: если EKRE попадет в правительство, она изменит и политику, и риторику

В случае, если она окажется в правительство, Консервативная народная партия (EKRE) изменит свою политику и риторику, убежден председатель "Отечества" Хелир-Валдор Сеэдер.
Выступая накануне вечером в эфире передачи "Первая студия" на телеканале ETV, Сеэдер сказал, что "Отечество" не считает подобающими скандальные высказывания отдельных членов EKRE на тему нацистской Германии, бездетных женщин или солдат союзников, сообщает rus.err.ee.
Вместе с тем Сеэдер выразил убеждение, что правящая партия не может позволить себе риторику, которая идет вразрез с принятыми в Эстонии культурным ценностями: "Я абсолютно уверен, что если мы сформируем коалицию, такая риторика прекратится. Во-первых, этого требуют партнеры по коалиции и наша культура была и остается совершенно другой, а во-вторых, положение EKRE в эстонском обществе должно измениться, когда она станет коалиционной партией".
По мнению лидера "Отечества", в оппозиции EKRE сознательно выбирала тактику, ориентируясь на протестные голоса, противопоставляя себя как отдельным партиям, так и всей политической системе Эстонии, но когда партия окажется у власти, она больше не сможет использовать данную тактику ни в риторике, ни в действующей политической практике.