Ср, 13.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай

Мамаев подходит к суду в отменной форме

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Павел Мамаев

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Модель Алана Мамаева навестила супруга футболиста Павла Мамаева, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», и рассказала о его состоянии.

Жена игрока заявила, что 30-летний Мамаев регулярно занимается спортом и пребывает в хорошей форме. В частности, Мамаева сообщила, что игрок способен выполнить сотню отжиманий на брусьях.

Супруга футболиста не стала делать прогнозы относительно освобождения Мамаева из СИЗО. «Нужно ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заявила она.

Полузащитник «Краснодара» находится в СИЗО вместе с другим футболистом — форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Арест спортсменов длится с октября 2018 года и дважды продлевался. Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ