Мамаев подходит к суду в отменной форме

Жена игрока заявила, что 30-летний Мамаев регулярно занимается спортом и пребывает в хорошей форме. В частности, Мамаева сообщила, что игрок способен выполнить сотню отжиманий на брусьях.

Супруга футболиста не стала делать прогнозы относительно освобождения Мамаева из СИЗО. «Нужно ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет», — заявила она.