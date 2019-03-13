Рассмотрение дела обвиняемого в жестоком убийстве Урмаса с битой близится к завершению

Накануне суд назначил на 12 апреля прения сторон, в ходе которых прокуратура озвучит желаемое наказание для обвиняемого, а сам Эйнроос в этот день выступит с последним словом, пишет rus.err.ee.

Пыхьяская прокуратура обвиняет 44-летнего Эйнрооса в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве.