Ср, 13.03.2019
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  • Рассмотрение дела обвиняемого в жестоком убийстве Урмаса с битой близится к завершению

Рассмотрение дела обвиняемого в жестоком убийстве Урмаса с битой близится к завершению

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Урмас Эйнроос в суде.

ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Урмаса Эйнрооса, фигурировавшего в СМИ и социальных сетях как водитель с битой, обвиняют в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы.

Накануне суд назначил на 12 апреля прения сторон, в ходе которых прокуратура озвучит желаемое наказание для обвиняемого, а сам Эйнроос в этот день выступит с последним словом, пишет rus.err.ee.

Пыхьяская прокуратура обвиняет 44-летнего Эйнрооса в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве. 

Ранее Эйнроос получил известность как водитель с битой - это произошло после того, как он угрожал другому водителю в ласнамяэcкой канаве.

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