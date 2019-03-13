Рассмотрение дела обвиняемого в жестоком убийстве Урмаса с битой близится к завершению

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Урмаса Эйнрооса, фигурировавшего в СМИ и социальных сетях как водитель с битой, обвиняют в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы.
Накануне суд назначил на 12 апреля прения сторон, в ходе которых прокуратура озвучит желаемое наказание для обвиняемого, а сам Эйнроос в этот день выступит с последним словом, пишет rus.err.ee.
Пыхьяская прокуратура обвиняет 44-летнего Эйнрооса в совершении тяжких преступлений: применении физического насилия, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, грабеже, нарушении общественного порядка и жестоком убийстве.
Ранее Эйнроос получил известность как водитель с битой - это произошло после того, как он угрожал другому водителю в ласнамяэcкой канаве.