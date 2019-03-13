Pоналду снова сотворил невозможное

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» по сумме двух матчей (0:2, 3:0).

Туринская команда уступила в первой игре в Мадриде (0:2), но на своем поле одержала разгромную победу благодаря хет-трику Криштиану Роналду (3:0).

«Ювентус» впервые в своей истории прошел дальше в двухраундовом противостоянии в турнире под эгидой УЕФА после поражения в первом матче с разницей в два мяча.

Криштиану Роналду сделал хет-трик , который стал для 34-летнего португальца восьмым в Лиге чемпионов и первым в составе туринского клуба в этом турнире. Он догнал по этому показателю Лионеля Месси из «Барселоны», у которого также восемь хет-триков. Также для Роналду эти голы стали вторым, третьим и четвертым в текущем розыгрыше турнира.

Сам Криштиану прокомментировал хет-трик тем, что это - всего лишь его работа, забивать голы: «Этот вечер должен был быть особенным, так и вышло, не только из-за голов, но и из-за команды, ее невероятного отношения к делу. Именно такой характер необходим в Лиге чемпионов, мы на правильном пути. Я помог хет-триком пройти "Юве" дальше? Для этого меня и пригласили в «Ювентус» – помогать в подобные волшебные вечера. «Атлетико» – очень непростой соперник, но мы тоже сильны и заслуженно прошли дальше. О финале еще говорить рано, давайте двигаться шаг за шагом», – сказал Роналду.