Малкин и Овечкин вошли в элитные клубы НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин в очном противостоянии "Питтсбурга" и "Вашингтона" (5:3) разменяли круглые цифры набранных за карьеру в НХЛ очков, передает sports.ru.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.
32-летний россиянин набрал 1000-е (391+609) очко за карьеру в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Малкин – 88-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.
В 64 матчах текущего сезона на его счету 70 (21+49) очкoв.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу и набрал 1200-е (653+547) очко за карьеру в 1072 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин – 49-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.
В 69 матчах текущего сезона на его счету 78 (46+32) баллов за результативность, и он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.