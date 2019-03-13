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Малкин и Овечкин вошли в элитные клубы НХЛ

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Dec 27, 2017; Pittsburgh, PA, USA; Pittsburgh Penguins center Evgeni Malkin (71) reacts to being named first star of the game against the Columbus Blue Jackets at PPG PAINTS Arena. The Penguins won 5-4 in a shootout. Mandatory Credit: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин в очном противостоянии "Питтсбурга" и "Вашингтона" (5:3) разменяли круглые цифры набранных за карьеру в НХЛ очков, передает sports.ru.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.

32-летний россиянин набрал 1000-е (391+609) очко за карьеру в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин – 88-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.

В 64 матчах текущего сезона на его счету 70 (21+49) очкoв.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу и набрал 1200-е (653+547) очко за карьеру в 1072 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин – 49-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.

В 69 матчах текущего сезона на его счету 78 (46+32) баллов за результативность, и он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.

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