Малкин и Овечкин вошли в элитные клубы НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.

32-летний россиянин набрал 1000-е (391+609) очко за карьеру в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин – 88-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.

В 64 матчах текущего сезона на его счету 70 (21+49) очкoв.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу и набрал 1200-е (653+547) очко за карьеру в 1072 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин – 49-й в истории лиги игрок, достигший этой отметки.