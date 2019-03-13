Кылварт: посылы EKRE задевают чувства как русских, так и эстонцев

Проголосовавший на совещании правления партии против начала коалиционных переговоров между Центристской партией и EKRE Михаил Кылварт теперь вместе с Юри Ратасом, Майлис Репс и Энном Ээсмаа является членом команды переговорщиков. Кылварт заверил, что по-прежнему не поддерживает переговоры с EKRE, но считает важным участвовать в этом процессе, пишет Postimees.
«В действительности я по-прежнему не поддерживаю решение правления. У меня был выбор, я мог критиковать происходящее из-за пределов правления или партии – это было бы красивым посылом и жестом моим избирателям. Сейчас я понимаю, что многие избиратели разочарованы», - сказал Кылварт.
- В том, что вы и сейчас остаетесь в правлении и за столом переговоров?
- Да. Если бы я сделал жест, чтобы выйти из правления и даже из партии, то, естественно, смог бы сохранить и даже увеличить свой собственный политический капитал, популярность, но по сути это означало бы, что у меня больше нет никакого влияния, и я не могут сделать ничего реального или что-то предотвратить. Это была бы просто красивая позиция. Со стороны всегда хорошо критиковать, если ты ничем не рискуешь, и если у тебя нет никакого влияния.
- Почему вас выбрали в команду переговорщиков? Вы же один из четырех членов.
- Я считаю, что это был консенсус правления, что в делегации должен быть человек, который считает иначе. Одно дело – состав правления, а другое – состав партии. Это часть партии, которая не поддерживает такое решение, – и таких очень много – чтобы они получили месседж, что мы по-прежнему вместе и у них есть как голос, так и глаза в этом процессе. Если что-то пойдет совсем не так, есть и человек, который сможет что-то сообщить внутри партии тем, кто не поддерживает это решение.
- То есть в целом это был стратегический, взвешенный ход?
- С моей стороны это еще и принятие на себя ответственности. Я понимаю, что для людей знаково, что я сижу за одним столом с EKRE, то есть наношу ущерб своему политическому капиталу, но отказываться от ответственности, я считаю, неправильно.
- Вы хорошо в курсе того, что думают ваши избиратели, у вас и много русскоязычных избирателей. Что их больше всего раздражает в EKRE.
- Их посылы. О делах я говорить не могу, поскольку EKRE была в оппозиции и возможно благодаря этому она увеличила свою популярность. Если она останутся в оппозиции, она, вероятнее всего, еще больше увеличат ее к следующим выборам. Невозможно оценить дела, можно оценить только высказывания. Очень многим их высказывания нравятся: они прямые, острые, но, как мне кажется, иногда неэтичные и бесчеловечные. Это то, что затрагивает чувства как русских, так и эстонцев. Тут нет разницы в национальности.
- Вы планируете сказать то же самое и членам EKRE на переговорах?
- Я не представляю себе и надеюсь, что не будет такого, что есть правительство, в котором министры затрагивают чувства людей, оскорбляют людей и в таком правительстве есть Центристская партия.
- Таким образом, сейчас вы не верите в возможность правящего союза Центристской партии с EKRE и «Отечеством»?
- Сейчас я бы так не сказал. Мы видели и в других странах Европы, как пришедшая к власти сила меняла риторику и поведение. Сейчас это невозможно предсказать, и было бы некорректно говорить. Я с уважением отношусь к коллегам: они идут на переговоры с тем, чтобы достичь договоренности, и с моей стороны было бы неправильно сейчас говорить, что такая договоренность невозможна.
- Что вы сегодня на правлении вообще обсуждали (Центристская партия собиралась вчера в 15.00 на полуторачасовое собрание – А.П.)
- Ситуация непростая для партии. Мы видим, что происходит в СМИ, социальных сетях, какие эмоции в обществе. Естественно, все чувствуют это напряжение, которое возникло сейчас в обществе. Это было главной темой. Обговорили и состав делегации на переговорах и некоторые технические детали.
- Что думаете обо всей нынешней ситуации?
- Я считаю, что реакция СМИ была понятной, ожидаемой. Нынешняя ситуация для многих стала неожиданностью – что такое вообще возможно. Естественно, у многих людей возникли негативные эмоции и потому, что люди просто боятся, что будет с Эстонией и обществом, с этой коалицией. Мы все же должны исходить из того, что как в Центристской партии и EKRE, так и в «Отечестве» есть жители Эстонии, у которых болит сердце за будущее нашей страны. У нас просто очень разное понимание того, что правильно, а что неправильно.
- Вы считаете, что сможете вместе дойти до реального рождения правящего союза?
- Каждая партия отражает часть нашего общества. В действительности это и есть цель – достичь ситуации, чтобы все части общества могли вместе взаимодействовать и найти нужные компромиссы. Я не знаю, можно ли добиться этого между партиями, но этого можно добиться в обществе, ежедневно внося свой вклад.