Кылварт: посылы EKRE задевают чувства как русских, так и эстонцев

«В действительности я по-прежнему не поддерживаю решение правления. У меня был выбор, я мог критиковать происходящее из-за пределов правления или партии – это было бы красивым посылом и жестом моим избирателям. Сейчас я понимаю, что многие избиратели разочарованы», - сказал Кылварт.

- В том, что вы и сейчас остаетесь в правлении и за столом переговоров?

- Да. Если бы я сделал жест, чтобы выйти из правления и даже из партии, то, естественно, смог бы сохранить и даже увеличить свой собственный политический капитал, популярность, но по сути это означало бы, что у меня больше нет никакого влияния, и я не могут сделать ничего реального или что-то предотвратить. Это была бы просто красивая позиция. Со стороны всегда хорошо критиковать, если ты ничем не рискуешь, и если у тебя нет никакого влияния.

- Почему вас выбрали в команду переговорщиков? Вы же один из четырех членов.

- Я считаю, что это был консенсус правления, что в делегации должен быть человек, который считает иначе. Одно дело – состав правления, а другое – состав партии. Это часть партии, которая не поддерживает такое решение, – и таких очень много – чтобы они получили месседж, что мы по-прежнему вместе и у них есть как голос, так и глаза в этом процессе. Если что-то пойдет совсем не так, есть и человек, который сможет что-то сообщить внутри партии тем, кто не поддерживает это решение.

- То есть в целом это был стратегический, взвешенный ход?

- С моей стороны это еще и принятие на себя ответственности. Я понимаю, что для людей знаково, что я сижу за одним столом с EKRE, то есть наношу ущерб своему политическому капиталу, но отказываться от ответственности, я считаю, неправильно.

- Вы хорошо в курсе того, что думают ваши избиратели, у вас и много русскоязычных избирателей. Что их больше всего раздражает в EKRE.

- Их посылы. О делах я говорить не могу, поскольку EKRE была в оппозиции и возможно благодаря этому она увеличила свою популярность. Если она останутся в оппозиции, она, вероятнее всего, еще больше увеличат ее к следующим выборам. Невозможно оценить дела, можно оценить только высказывания. Очень многим их высказывания нравятся: они прямые, острые, но, как мне кажется, иногда неэтичные и бесчеловечные. Это то, что затрагивает чувства как русских, так и эстонцев. Тут нет разницы в национальности.

- Вы планируете сказать то же самое и членам EKRE на переговорах?

- Я не представляю себе и надеюсь, что не будет такого, что есть правительство, в котором министры затрагивают чувства людей, оскорбляют людей и в таком правительстве есть Центристская партия.