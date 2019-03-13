Карел Таммъярв: моя ложь даже мне не казалась правдоподобной

По словам Кярпа, оба лыжника очень хорошо знали, чем занимались. Поэтому разговоров о допинге о вели настолько нало, насколько это требовалось. Однако никто не помнит тот день, когда Мати Алавер передал им контакт немецкого врача Марка Шмидта. Таммъярв признал, что память, возможно, блокирует это событие, так как ничего героического в применении допинга нет.

Таммъярв рассказал, что Шмидт предлагал им только свои услуги, речи о других видах допинга вроде бы и не было. Таммъярв говорит, что поначалу ему не казалось, что клиентура Шмидта такая большая, как стало сейчас известно. Скорее, Шмидт оставил впечатление, что его бизнес не особо крупный. Позже, признал Таммъярв, он понял, что Шмидт получал деньги от широкого круга спортсменов.

Таммъярв и Кярп сказали, что не стали бы применять допинг, если бы контакт врача им передал кто-то другой, а не Алавер. Также лыжники отметили, что если бы афера не вскрылась, они молчали бы о своих деяниях до сих пор.

И если бы спортсмены отказались от предложенной Алавером "помощи", то об этом они также молчали бы: "В тот момент, видимо, некому было об этом рассказать. Конечно, это сейчас только предположения, но, скорее всего, нет, не рассказали бы. Я не думал, что Алавер эти контакты передавал. Это так и осталось бы на уровне разговоров, а от контакта врача мы бы просто отказались" - сказал Кярп.