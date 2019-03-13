Арнольд Рюйтель: EKRE и "Отечество" в правительстве помогут защитить национальные интересы Эстонии

Почетный председатель Консервативной народной партии (EKRE) Арнольд Рюйтель считает правильным, что EKRE и Isamaa ("Отечество") пытаются вдвоем войти в правящую коалицию, и что Центристская партия, стоящая во многом на других позициях, тем не менее готова к компромиссам, пишет rus.err.ee.
"Isamaa и EKRE вместе образуют прочное патриотическое мировоззрение, что само по себе является достижением в эстонской политике. Позиции Центристской партии, без сомнения, от этого отличаются с момента восстановления независимости, но я считаю, что председатель Центристской партии Юри Ратас готов к компромиссам. В общем и целом, полагаю, что в таком правительстве национальные интересы Эстонии будут защищены", - сказал Рюйтель в интервью ERR.
Бывший президент Эстонии добавил, что председатель EKRE Март Хельме - опытный политик, который обязательно будет твердо отстаивать на коалиционных переговорах интересы своей партии и ее избирателей.