Арнольд Рюйтель: EKRE и "Отечество" в правительстве помогут защитить национальные интересы Эстонии

"Isamaa и EKRE вместе образуют прочное патриотическое мировоззрение, что само по себе является достижением в эстонской политике. Позиции Центристской партии, без сомнения, от этого отличаются с момента восстановления независимости, но я считаю, что председатель Центристской партии Юри Ратас готов к компромиссам. В общем и целом, полагаю, что в таком правительстве национальные интересы Эстонии будут защищены", - сказал Рюйтель в интервью ERR.