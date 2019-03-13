Виктория Ладынская-Кубитс: понимаю реакцию многих эстонских русских

«Каждая партия хочет, прежде всего, реализовать свои мировоззрения и цели, поставленные в программе. После оглашения результатов выборов у нас на столе было четыре возможных варианта», - сказала Ладынская-Кубитс.

Они добавила, что по одной их этих возможных коалиций начали переговоры, и то, смогут ли Центристская партия, EKRE и «Отечество» заключить договор – покажет самое ближайшее время.

«Я не изменилась со дня. Они принципы и ценности остались теми же, и если они окажутся под угрозой, я буду их защищать», - сказала Ладынская-Кубитс. Поскольку переговоры только начались, то пока еще несколько рано комментировать их суть.

«Но явно нужно подчеркнуть, что речь не идет ни о каком слиянии, это – коалиционные переговоры, где каждая партия хочет защитить интересы своих избирателей, свое лицо и, прежде всего, страну», - сказала Ладынская-Кубитс.

По ее словам, «Отечество» направляет свое внимание на то, чтобы реализовать как можно больше своих предвыборных обещаний.