Виктория Ладынская-Кубитс: понимаю реакцию многих эстонских русских

Заместитель председателя партии «Отечество» Виктория Ладынская-Кубитс не хочет делать необдуманных выводов по поводу коалиции, поскольку переговоры только начались. Во время переговоров «Отечество» направляет свое внимание на то, чтобы реализовать как можно больше своих предвыборных обещаний, пишет Postimees.
«Каждая партия хочет, прежде всего, реализовать свои мировоззрения и цели, поставленные в программе. После оглашения результатов выборов у нас на столе было четыре возможных варианта», - сказала Ладынская-Кубитс.
Они добавила, что по одной их этих возможных коалиций начали переговоры, и то, смогут ли Центристская партия, EKRE и «Отечество» заключить договор – покажет самое ближайшее время.
«Я не изменилась со дня. Они принципы и ценности остались теми же, и если они окажутся под угрозой, я буду их защищать», - сказала Ладынская-Кубитс. Поскольку переговоры только начались, то пока еще несколько рано комментировать их суть.
«Но явно нужно подчеркнуть, что речь не идет ни о каком слиянии, это – коалиционные переговоры, где каждая партия хочет защитить интересы своих избирателей, свое лицо и, прежде всего, страну», - сказала Ладынская-Кубитс.
По ее словам, «Отечество» направляет свое внимание на то, чтобы реализовать как можно больше своих предвыборных обещаний.
«Со своей стороны добавлю, что понимаю реакцию многих эстонских русских. Так некоторые фразы, сказанные представителями EKRE, неприемлемы для меня», - добавила она.