Пожар в Ласнамяэ: эвакуированы 130 человек

В 12.54 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Таэвакиви в Ласнамяэ. Прибывшие на место спасатели установили, что на кухне одного из цехов загорелось масло во фритюрнице. Пожар был ликвидирован к 13.13, затем спасатели проветрили в помещениях.