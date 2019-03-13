Ср, 13.03.2019
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Пожар в Ласнамяэ: эвакуированы 130 человек

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Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: bessarabia

Во вторник в таллиннском районе Ласнамяэ вспыхнул пожар в промышленном здании, из-за пожара пришлось эвакуировать 130 человек, сообщает BNS со ссылкой на пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра.

В 12.54 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Таэвакиви в Ласнамяэ. Прибывшие на место спасатели установили, что на кухне одного из цехов загорелось масло во фритюрнице. Пожар был ликвидирован к 13.13, затем спасатели проветрили в помещениях.

Из задымленного здания сами вышли 130 человек, которым разрешили вернуться в 14 часов. Скорая помощь на месте осмотрела одного человека, которому не потребовалась госпитализация.

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