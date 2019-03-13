Чтобы получать пособие, одиноким пенсионерам нужно соответствовать трем условиям

Пособие в размере 115 евро будет выплачено тем лицам, которые на протяжении всего периода находятся в возрасте получения пенсии по старости, по данным Регистра народонаселения проживают в одиночку и пенсия по старости которых не превышает 540 евро.

По словам советника отдела возмещений Департамента социального страхования Мерле Сумиль-Лаанемаа, кроме проживающих в одиночку пенсионеров, пособие получают также проживающие вместе опекуны и опекаемые лица, а также жители попечительских домов, если эти лица находятся в возрасте получения пенсии по старости. «Информация об опеке у Департамента социального страхования имеется, а данные о жителях попечительских домов собираются в сотрудничестве с попечительскими домами», - сообщила она.

По словам Сумиль-Лаанемаа, о получении пособия ходатайство подавать не нужно – Департамент социального страхования выплачивает его всем лицам, которые соответствуют условиям. Информация о возрасте пенсионера и размере пенсии у Департамента социального страхования имеется, а информацию о проживании в одиночку мы получим из Регистра народонаселения.

Получатель пенсии от зарубежного государства для получения пособия должен не позднее 31 августа представить в Департамент социального страхования информацию о размере своей пенсии, получаемой от зарубежного государства. Пособие проживающего в одиночку пенсионера он получит только в том случае, если общая сумма пенсий от Эстонии и от зарубежного государства не превысит 540 евро.

«Если по какой-либо причине пенсионер не соответствует установленным в настоящее время условиям получения пособия проживающего в одиночку пенсионера, у него возникает возможность получить пособие в будущем году, – подчеркнула Сумиль-Лаанемаа. – В этом случае за основу также берутся данные из Регистра народонаселения за период с апреля до конца сентября».