Руководство Партии реформ обсудит политическую обстановку

Руководство выигравшей выборы Рийгикогу, но оставшейся в стороне от коалиционных переговоров Партии реформ в среду обсудит политическую обстановку.
Сейчас Партия реформ не ведет коалиционные переговоры, поскольку занявшая на выборах второе место Центристская партия перехватила инициативу и пригласила за стол переговоров "Отечество" и Консервативную народную партию (EKRE).
Во вторник вечером Центристская партия, "Отечество" и EKRE сообщили, что обсудили вопросы из сферы внешней политики и политики безопасности и что в этой области разногласий нет.