Руководство Партии реформ обсудит политическую обстановку

Сейчас Партия реформ не ведет коалиционные переговоры, поскольку занявшая на выборах второе место Центристская партия перехватила инициативу и пригласила за стол переговоров "Отечество" и Консервативную народную партию (EKRE).

Во вторник вечером Центристская партия, "Отечество" и EKRE сообщили, что обсудили вопросы из сферы внешней политики и политики безопасности и что в этой области разногласий нет.