Ср, 13.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд

Руководство Партии реформ обсудит политическую обстановку

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Партия реформ.

ФОТО: Sander Ilvest

Руководство выигравшей выборы Рийгикогу, но оставшейся в стороне от коалиционных переговоров Партии реформ в среду обсудит политическую обстановку.

Сейчас Партия реформ не ведет коалиционные переговоры, поскольку занявшая на выборах второе место Центристская партия перехватила инициативу и пригласила за стол переговоров "Отечество" и Консервативную народную партию (EKRE).

Во вторник вечером Центристская партия, "Отечество" и EKRE сообщили, что обсудили вопросы из сферы внешней политики и политики безопасности и что в этой области разногласий нет.

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